Slo til med NM-bronse

Nyhende

På ein dag der ingen av eliteløparane frå Nordfjord sette sin fot på pallen, var det ein 19-åring og ein 18-åring som skulle sikre medaljene.

Maren Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL/Stryn vgs, gjekk inn til bronsemedalje i K19 sprint etter fullt hus på liggande, to bom på ståande. Klassen vart vunnen av Siri Galtung Skar frå IL Try, som skaut to fulle hus. Synne Mæland-Herheim frå Geilo IL/NTG-G tok sølv med 1 bom på ståande.

Linnea Melheim Espe, Stårheim IL/Stryn vgs, gjekk inn til bronse i K18 sprint, etter å ha skote to fulle hus. I denne klassen vann Guro Femsteinvik frå Hålandsdal IL, framfor Lene Jøranli frå Nordre Land IL/NTG-L. Førstnemnde med to bom på ståande, den andre med fulle hus.

Det vart fleire plasseringar heilt i toppen for elevane ved Stryn vgs si landslinje.

Elida Fuglem, Valldal IL/Stryn vgs vart nr. 5 i K17, Oddrun Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL/Stryn vgs vart her nr. 10. Ann Kristin Aaland, Hardbagg IL/Stryn vgs gjekk inn til 6. plass i K18, medan Emilie Flo Stavik, Markane IL/Stryn vgs vart nr. 8 i K19.

Simon Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL/Team Wodcon viste elles godt igjen på resultatlista i M20-22 med ein 9. plass.

I seniorklassen vart det 8. plass på Johannes Thingnes Bø, Markane IL, etter to bom på liggande og ein på ståande.

Bror Tarjei, som er tilbake på rulleski etter dei dramatiske falla tidlegare, tok ein 18. plass. Også han med tre bom, men i motsett rekkefølgje av broren: Ein på liggande, to på stå.

I dag er det klart for fellesstart i NM i rulleskiskyting, som går på Lillehammer.