I toppen på heimebane

Nyhende

Det vart travle dagar for arrangørane frå Nordfjord Gjetarhundlag som også skulle konkurrere under prøva. Likevel vart det fleire plasseringar heilt i toppen. Ailen Skogeng med hunden Bow vart beste lokale deltakar med 3.-plass under norgesserieprøva søndag med 96 poeng. Halvor Tenden følgde hakk i hæl med 5.-plass og 95 poeng med Ztripz og 7.-plass og 94 poeng med Trixie.