Nyhende

Fredag var det tungbilkontroll ved Kjøs bru. Der vart det skrive ut to mangellappar på tekniske manglar. Ein på sprekk i frontrute og ein for endring av utløysararm på svingskive. Ein sjåfør måtte rydde i siktsona før vidare køyring, og to sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.