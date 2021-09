Aaland Arkitektkontor fusjonerer med iVest Consult AS:

– Breiare spekter av tenester

Etter over 40 år som Aaland Arkitektkontor fusjonerte stryneverksemda med iVest Consult AS i Florø 1. september. – Vi skal yte same gode service, og døra inn til oss er framleis den same, seier Thea Nesdal ved arkitektkontoret i Stryn.