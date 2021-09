Må likevel betale eigedomsskatt for dette bygget

Nyhende

Langvin AS, gnr. 126 bnr. 1, har søkt om fritak for eigedomsskatt etter § 7 b) historisk verde for både prestebustaden på Langvin og Borgstova på Prestestøylen. Søkjar Steinar Dvergsdal påpeikar at dette er bygg det kostar vesentleg å halde ved like. Kommunestyret stilte seg samrøystes bak kommunedirektøren som vurderte prestebustaden frå 1659 til høg vernestatus utan kommersiell drift. Gnr. 126 bnr. 1 får difor delvis fritak for eigedomsskatt for 2021.

Borgstova er derimot ikkje registrert for bygningsvern og er enklare å ta vare på, meiner kommunedirektøren. Han meiner fritak for eigedomsskatt etter § 7 b) for Borgstova vil vere vanskeleg å forsvare etter tidlegare praksis og avslo søknaden.