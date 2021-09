Glade for at korsesongen er i gang

Nyhende

Det har vore ei rar tid, seier alle. Og det er sant.

For koret vårt har det vore ei særs spesiell tid, fordi vi skifta kordirigent etter nyttår 2021. Etter mange års trufast teneste som dirigent, slutta Henny Koppen, og i denne «rare» tida kunne vi ikkje ein gong ha ein skikkeleg avslutningsfest for ho. Det får vi ta att seinare.

No er det Galya Radeva som skal lose oss gjennom dei første vekene og månadene etter at samfunnet har byrja å opne opp etter koronakrisa.





På den første øvinga til blandakoret måndag 13. september, var det gledeleg å sjå at så mange av dei tidlegare medlemane møtte og song av full hals. Som leiar for styret i koret, har eg vore bekymra under denne krisa, mest for medlemer skulle bli alvorleg sjuke. Men også for at medlemane våre hadde mista interessa.

Ser verdien av fellesskapet

For å sitere generalsekretæren i Norges Korforbund, Marianne Bremnes:

«Tør kormedlemmene møte opp att i kora sine? Eller har det vore behageleg og komfortabelt å krype saman i sofaen sin etter middag, slik vi alle har vore nøydde til det siste halvt-anna året? Eg trur koronaperioden har vore ein vekkar for mange av oss. Brått ser vi verdien av fellesskapet, og vi ser verdien av kunst og kultur i eit større perspektiv».

Eg delar fullt ut Marianne Bremnes sin tankar kring gjenopninga, og det var verkeleg kjekt å sjå at koristane våre ønskte å starte att og gledde seg, saman med Galya, til ein ny sesong.

Ønskjer fleire koristar

Utover hausten og vinteren har vi øvingar på Stryn Ungdoms-skule.

Repertoaret vårt blir svært variert, alt frå dei kjende, kjære songane til glade jazz- og soultonar. Ingen treng å ha musikkutdanning for å delta som korsongar. Dirigenten vår, Galya Radya, har lang røynsle og er utdanna innan musikk. Vi andre er amatørar og vil gjerne ha med fleire «amatørar» som kan delta på korkafèane våre, på konsertar, korstemne og utanlandsturane vi arrangerer.

Syng av hjartens lyst, heiter det. Alle er velkomne som medlemmer!

For Stryn Blandakor, Berit Hisdal Lunde, leiar