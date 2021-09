Ny runde med musikkbingo

Nyhende

Det er Odd Martin Mørk og Ove Andre Aarskog som inviterer lyttarane til å vere med på musikkbingo på lokalradioen.

– Musikkbingo blir spelt via PC eller telefon, seier Ove Andre Aarskog.

– Korleis fungerer musikkbingoen?

– Lyttarane som melder seg på via e-post til Radio Stryn får tilsendt ei lenkje som er deira bong. Spelet går etter bingoprinsippet med ei rekke, to rekkjer og fullt brett. Vi kjem til å spele ein musikksnutt, og lyttarane må vite kva for ein artist som blir spelt, forklarar Ove Andre Aarskog og Odd Martin Mørk, så litt quiz er det også i dette konseptet.

- Kjekt blir det, så her er det berre å melde seg på, oppmodar Aarskog.