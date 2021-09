Meir friluftsliv har gitt mangedobling av redningsaksjonar

Nyhende

I fjor var det nesten 3.200 redningsaksjonar knytt til hendingar på land, skriv NRK.

– Det er ingen tvil om at vi blir brukt til veldig mange aksjonar. Nokre gonger kunne ein vore litt nøyare med å skaffe etterretning før ein sette i gang aksjonen, seier sjefen for 330-skvadron, Svein Tore Pettersen, til kanalen.

Han understrekar at vi aldri må vere redde for å be om hjelp dersom vi treng det, men seier at av og til kan dei som ventar heime bekymre seg litt for tidleg.

– Det er mange gonger slik at ein ikkje svarer på ei tekstmelding, men ein behøver nødvendigvis ikkje vere sakna av den grunn, seier Pettersen.

Direktør for Hovudredningssentralen, Jon Halvorsen, har inntrykk av at dei aller fleste har høg terskel for å ringje dei eller andre nødnummer, og at det kan vere fleire grunnar til auke i redningsaksjonar.

– Nokre handlar om befolkningsvekst. Nokre handlar om vesentleg mykje meir aktivitet på fjellet og i naturen. Friluftsvanane endrar seg også, seier Jon Halvorsen.

I tillegg står eldrebølgja for ein del av auken.

– Veldig mange redningsaksjonar handlar om søk etter personar som er i sjølvmordskrise eller er demente. Det er ein kategori som har auka veldig. Det blir ei utfordring for redningstenesta, seier han.

©NPK)