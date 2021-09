Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll av tunge køyretøy ved Kjøs bru natt til torsdag.

Det vart skrive ut to mangellappar, ein for oljelekkasje på motor og ein for skade på eit dekk.

Ein sjåfør måtte rydde siktsona før vidare køyring, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

80 tungbilar var innom kontrollplassen, 35 av dei vart kontrollerte nærare.