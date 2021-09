Vil gjere Nordfjord til eit berekraftig reisemål

Nyhende

Det er Innovasjon Norge som har utarbeidd merkeordninga. For å oppnå merket må destinasjonen innfri standarden for Berekraftig reisemål. Denne byggjer på ti prinsipp for berekraftig reiseliv og er sett saman av ei rekkje kriterium og indikatorar som skal svarast ut og dokumenterast.