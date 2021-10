Klage fører til nye forseinkingar

Nyhende

Stryn formannskap vedtok i august å dispensere frå den seks år gamle reguleringsplanen, ved å ta ut den planlagde rundkøyringa ved grendehuset/skulebygget. Dette grunngjeve med ønske om å redusere terrenginngrepet, og at behovet for denne har endra seg sidan skulen og barnehagen no er lagt ned.