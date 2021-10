– Herleg å vere tilbake

Nyhende

Slik er det og med Stryn og Strynemessa. Dei høyrer i hop. Slik det gjorde i 44 år på rad. Heilt til koronapandemien tvang arrangøren til å bryte den lange rekkja.

– Men no er vi tilbake. Den 45. strynemessa opnar fredag, eitt år forseinka. Pandemien gjorde det lenge usikkert også i år – om vi måtte hoppe over eller kunne arrangere. Men no vert det messe. Det er herleg å kjenne at samfunnet lever igjen. Det gjer noko med oss alle, seier messegeneral Jørn Sønsterudbråten.

8. – 10. oktober vert det god gammaldags messestemning i Stryn igjen, med tivoli, utstillingar både inne og ute, landbruksmesse og underhaldning for små og store.

– Ikkje minst landbruksmessa har vore ein populær og mykje besøkt del av Strynemessa. Ei eiga messe i seg sjølv, fordi leverandørar frå delar av Sogn og Fjordane og Søre Sunnmøre kjem med eit breitt spekter av maskiner og reiskap. Leverandørane og publikum utgjer dermed eit godt fagmiljø mange ser fram til, seier Sønsterudbråten.

Strynemessa skal femne alle, frå borna til pensjonistane. For born og ungdom er tivoli sjølve trekkplasteret frå fredag til søndag. Sønsterudbråten er glad Hugos Tivoli også i år set opp fullskala tivoli. Strynemessa er einaste gongen i året Stryn kan tilby skikkeleg tivoli.

For dei som har passert den første ungdomen er summen av utstillarar og allsidige tilbod det som skaper messestemning.

Strynemessa har i snitt trekt til seg eit publikum på mellom 15.000 og 17.000 menneske frå Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Ottadalen. Kor mange som kjem til Stryn i år, vert spennande å sjå.

– Vi skal ta i mot dei som kjem på ein skikkeleg måte. Sjølv om smittevernrestriksjonane no er oppheva, veit vi at viruset ikkje er vekk. Difor oppfordrar vi folk til å vere fornuftige, halde avstand og nyte livet på Strynemessa, seier Sønsterudbråten.

Fordi det lenge var usikkert om ein kunne arrangere messe i år, kom ikkje Sønsterudbråten i gang med planlegginga så tidleg som han normalt gjer.

– Difor seier vi at det viktigaste i år ikkje er å stille med dei dyraste og mest kjende artistane, men faktisk arrangere ei messe som vert god møteplass for folk i alle aldrar. Gjennom Strynemessa tek vi samfunnet litt tilbake etter halvtanna år med unntakstilstand. Det er det viktigaste, og det følest godt, seier Sønsterudbråten.