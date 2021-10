Nyhende

– Det er viktig å ha ein møtestad for alle generasjonar. Er ein kva for seg misser ein noko verdfullt, sa Jostein Bildøy som heldt tala for dagen. Bildøy er fersk regionsekretær med overordna ansvar for Normisjon i Sogn og Fjordane. Han var likevel kjend med Betel frå tida som søndagsskulekonsulent.