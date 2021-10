Oppljostunnelen på Strynefjellet stengt

Nyhende

- Delar av eine veggen i betongoverbygget i Oppljostunnelen har rast ut i om lag seks meters lengde, og det er naudsynt å reparere snarast. Det betyr at både kabelstige, armaturar og kablar må demonterast og fjernast. I samband med jobben vil lys og naudnett delvis bli kopla ut, frå skadestaden og ut av tunnelen, seier prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen.

Den 4.594 meter lange Oppljostunnelen på grensa mellom Stryn kommune i Vestland og Skjåk kommune i Innlandet har ein gjennomsnittleg døgntrafikk på 911.

Det er omkøyring over gamle Strynefjellsvegen for bilar under 3,5 tonn.

– Vi gjer det for dei reisande

– Vi har forståing for at vegarbeid kan vere krevjande for trafikantane, ikkje minst når det er snakk om ei så langvarig stenging som dette, legg Hovland til.

– Men då er det samtidig viktig å minne om at vedlikehald av tunnel og andre vegobjekt er noko vi gjer nettopp for dei reisande, for å vareta trafikktryggleiken, understrekar han.

Statens vegvesen oppmodar i denne samanheng dei reisande om sjølv å planlegge reiserute og omkøyring, ut frå eigne behov.