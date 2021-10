Vestland fylke satsar på e-sport og gaming

Nyhende

Vestland fylkeskommune ønskjer å bruke e-sport og gaming som verkemiddel for å hindre utanforskap, i tillegg til å utvikle tilbod for både topp og breidde. Dette slo fylkestinget fast då dei vedtok Strategi for e-sport og gaming i Vestland 2021–2022 under møtet 29. september.