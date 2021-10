– Vi er klare for Strynemessa

Nyhende

– Ikkje berre er Strynemessa ei viktig inntektskjelde, men det er og ein viktig sosial møteplass for alle dei som er involvert i hjelpekorpset. Etter avlysing grunna korona i fjor er gjengen veldig svoltne på å møtast igjen, fortel leiar i Stryn Røde Kors hjelpekorps, Arne Reme.

Når Strynemessa opnar dørene i år er det nok ein gong dei som har gjort klart det meste av rigginga. Dei har klargjort for straum og vatn og syter for vakthald under messa.

– I år blir rigginga gjort i samråd med smittevernlegen, seier han.

Rutinert gjeng

Strynemessa var berre to år gamal då Stryn Røde Kors Hjelpekorps inngjekk samarbeid med grunnleggjaren av Strynemessa, Odd Staalnacke. Med årvisst ansvar for mellom anna opprigging, billettsal og vakthald har hjelpekorpset fått stor rutine i å gjennomføre Strynemessa.

– Det begynner jo å bli ein ganske så rutinert gjeng når det gjeld dette arbeidet, og mange yrke er representerte blant dei som bidreg med dugnadsarbeidet. I år er det mellom 20 og 30 personar inne på vaktlistene, og det går nok med rundt 1.500 dugnadstimar, fortel hjelpekorpset.

"Betre enn kakelotteri"

Stryn Røde Kors er eigar av Strynemessa saman med Aktivitetsselskapet Fagre Stryn, og messa utgjer altså fundamentet for hjelpekorpset sine inntekter. Pengane går til beredskapsmateriell, drift og aktivitetar gjennom året.

– Det er vanskeleg å spå, men vi håpar på rundt 100.000 kroner i inntekter over desse dagane, så messa er avgjerande for kontinuerleg drift av hjelpekorpset, seier Reme.

– Det er betre med ei skikkeleg dugnadshelg enn å selje lodd og halde kakelotteri resten av året, slo Hjelpekorps-veteranen Knud Frausing fast i 2019.

– Strynemessa har vore med å samle oss i årevis, men vi forsøker stadig å få med oss yngre krefter på rigginga. Det er jo veldig sosialt og kjekt, fastslår Reme, som på vegne av hjelpekorpset ønskjer alle vel møtt til Strynemessa 2021.