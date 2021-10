No også med «Tsunami»

Nyhende

– Ja, i år kjem vi med ein heilt ny karusell. Vi fekk den no nyleg, seier dagleg leiar i Hugos Tivoli, Ida Johansen.

Med namnet «Tsunami» skjønar ein fort at dette er ein karusell som kanskje innbyr til litt «skrekkblanda fryd», nervøsitet og ekstra spenning.

– Karusellen skulle eigentleg vore levert i fjor, men grunna koronasituasjonen vart det utsett. Vi er spente på korleis messepublikumet tek imot karusellen som er ein tøffare variant av «Flygande teppe»- karusellen, forklarar Ida Johansen.

Glade for å vere tilbake

Johansen er glad ikkje berre for å vere tilbake på Strynemessa, men også for at tivoliet kan opne dørene igjen. Koronaen har vore utfordrande for bransjen.

– Vi opna igjen først i juni i år. Dermed har vi sjølvsagt gått glipp av mange månader, seier Johansen, som trur at folk har sakna det å kunne gå på tivoli.

– Korleis har det vore etter at de fekk opne tivoliet att?

– Det har sjølvsagt vore meir komplisert å drifte tivoliet. Mellom anna så har det vore mykje meir reingjering, vi har gjerda inn meir og laga køgangar. Det har også vore viktig å halde einmetersregelen. Vi har hatt meir å gjere, men vi synest at vi har greidd å gjennomføre på ein god måte, seier Johansen.

Tivoliet har i år investert i eigne billettautomatar, der folk kan kjøpe billettar med bankkort eller vippse. Då vil ein truleg sleppe så lange køar ved billettlukene, som tidlegare har vore ein flaskehals.

Fast innslag på Strynemessa

Hugos Tivoli har vore eit fast innslag på Strynemessa i om lag 30 år. Messa i Stryn markerer også sesongslutt for Norges største omreisande tivoli, som held til i Levanger når det ikkje er på turne på kryss og tvers i Norge.

Tivoliet har røter tilbake til 1936 då Henry Johansen fann ut at han ville starte tivoli. I den første tida heldt tivoliet seg på mindre marknader i Trøndelag og i Nordland, og i nokre år var tivoliet fast stasjonert i Mosjøen under namnet «Den kulørte by».

Sonen Hugo tok seinare over styringa, og tivoliet fekk namnet Hugos Tivoli slik vi kjenner det i dag. I 2017 tok dottera Ida over den daglege drifta.