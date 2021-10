Sensasjonelle trafikktal får kritikk:

Seksdoblar trafikk for Voldsfjordbru ved å utelate vedteken E39 Byrkjelo-Grodås

Bruforkjempar Odd A. Folkestad omtalte trafikkanalysen for ei mogleg Voldsfjordkryssing som «sensasjonell». Men analysen tek ikkje omsyn til at Byrkjelo-Grodås er valt som stamvegline for E39.