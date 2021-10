Nyhende

Tanken med utstyrsbankane er at folk kan låne sports- og fritidsutstyr utan at det kostar ei krone. BUA Stryn (Barn og ungdom i aktivitet) har mykje utstyr i containeren sin, her finn ein til dømes supbrett, rulleskøyter, skateboard, hjelmar, redningsvestar, spel, sparkesyklar, våtdrakter og mykje meir.