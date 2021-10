Fann ikkje noko ulovleg ved opparbeiding av tomt på Skarsmyra

Nyhende

I fjor vart Stryn kommune klaga inn for KOFA av Kveen AS. Bakgrunnen var at kommunen i 2016 inngjekk ein avtale med Vinsrygg Eigedom AS, som gav selskapet rett til å deponere overskotsmassar frå si tomt på den tilgrensande kommunale tomta på Skarsmyra. I tillegg til å deponere overskotsmassar, opparbeidde Vinsrygg Eigedom AS/Vinsrygg Maskin AS deler av tomta.