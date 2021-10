Lange ønskjelister frå dei ulike sektorane

Nyhende

Kommunalsjef for helse og sosial, Heidi Vederhus, peika på eit stort bemanningsbehov. Dette knytt til både omsorgssenter, demensarbeid, legekontor og funksjonshemma. Fleire eldre betyr at ein må ha auka fokus på tilrettelegging i heimen, for ein kan ikkje tenkje at alle desse skal ha plass på omsorgssenter i framtida.