Nyhende

– Dette er eit viktig kryss mellom to riksvegar, og med mykje trafikk. Vi har hatt mange henvendelsar om å gjere trafikksikringstiltak her. No er krysset lyssett med 150 meter lys langs alle tre armane inn mot krysset, fortel Lars Karlsen, prosjektleiar drift Statens vegvesen i Sogn og Fjordane.