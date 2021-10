Ingen statsrådar frå Nordvestlandet

Nyhende

Av 18 nyutnemnde statsrådar kjem ingen verken frå Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal. Heller ingen frå Agder, Vestfold eller Buskerud. Blant dei nye statsrådane kjem heile seks frå Trøndelag og Nord-Norge. Endå kraftigare statsrådsamling finn vi rett nord for Oslo. For Jessheim, Hamar og Elverum-området får ikkje mindre enn fem statsrådar. At heile kysten mellom det sørlege Trøndelag og heilt rundt til Oslo vert tilgodesett med berre to statsrådar frå Bergen og ein rogalending med bustadadresse Oslo, utgjer ein grov geografisk skeivfordeling.