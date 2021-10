Lesarinnlegg frå Odd A. Folkestad:

- I harnisk over trafikkanalyse

Redaktør Bengt Flaten raljerer tysdag 12. oktober i leiaren sin i Fjordingen, over ein særs grundig fagleg forankra trafikkanalyse, som det kjende og respekterte konsulentselskapet Norconsult AS har gjort på oppdrag frå selskapet Voldsfjordkryssing AS, skriv Odd A. Folkestad.