Desse sakene har hatt flest lesarar denne veka

Nyhende

Eit kommunalt vassrøyr sprakk under FluorLux, noko som medførte store mengder vatn i lokala, samt kokepåbod for fleire vassabonnentar. Vassmengdene hos FluorLux var vekas best leste sak.

Strynemessa gjekk av stabelen første helga i haustferien, og bildesaka frå messa interesserte mange.

Nyheita om at det blir pølsemakarfestival i Olden og at Notabene er tilbake i Stryn er andre saker som hadde mange lesarar.

Etablering av ein ny parkeringsplass på Videseter og saka om Arnold Drageset og kona Kari Lund Drageset som flytta til Canada er godt leste saker på nettavisa.

Eit nyetablert samarbeid mellom to lokale maskinentreprenørar, høg vassføring og styrtregn der Nordfjord (nesten) slapp med skrekken og saka der ein mann vart dømd til 120 dagar i fengsel for seksuell omgang med ein mindreårig fanga mange lesarar si interesse.

Innsende lesarbilde er også godt "lesestoff" på nettavisa.