Haust-tankar

Nyhende

Strynemessa er over og tradisjonen tru, så ligg det snø på Kyrkjenibba mandagsmorgon etter messa. Det var typisk strynemessesver i år, tid for gummistøvlar og tjukke sokkar, litt kjølig, regnyr med solgløtt og ein fantastisk regnboge innimellom. Eit yrande folkeliv var det. Karusellane og lykkehjula snurra om kapp,hylande ungar - somme hylte av fryd og andre fordi dei ikkje vann! Eine barnebarnet vårt vann ein slik 2 kilos Toblerone sjokolade på lykkehjul. Eg fekk spørsmål om å ta den med heim og sidan eg ikkje hadde bil, tok eg den store sjokoladeplata under armen, tung var ho-og uhandterleg.