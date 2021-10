Nyhende

I tillegg til Rake Midtun sitt engasjement i Røde Kors jobbar han til dagleg i ambulansen i Stryn, og er nok såleis over gjennomsnittleg oppteken av livredning. Men han meiner at hjartestartarane som er plassert ut i byar og bygder, dei såkalla «folke-startarane», ikkje set krav til forkunnskap, og frykta og barrieren for å ta dei i bruk må vekk. Det står trass alt om liv.