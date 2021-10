Nyhende

Tysdag for ei veke sidan nådde 63-åringen frå Hornindal ein milepæl som det skal bli vanskeleg å slå. Då han entra bana nokre minutt før slutt i 6. divisjonsoppgjeret mellom Stadlandet og Hornindal kunne han nemleg slå i bordet med at han har spelt seniorfotball i heile seks tiår: Frå den spede starten som 16-åring på 70-talet, gjennom 80- og 90-talet, 2000-talet, 2010-talet og no 2020-talet.