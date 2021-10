Ho er ny folkehelsekoordinator

Nyhende

Mona Helen Kile er ny folkehelsekoordinator i Volda kommune, opplyser Volda kommune.

Kile, frå Volda, er utdanna fysioterapeut, har lang og relevant arbeidspraksis og er i gang med masterstudie i samfunnsplanlegging og leiing. Ho er i tillegg til stillinga som folkehelsekoordinator, seksjonsleiar for førebygging og rehabilitering.

Folkehelsekoordinatoren skal bidra til at innbyggarane i Volda vert aktive i eigne liv, og skal vere eit koordinerande ledd i kommuneorganisasjonen med oversikt over førebyggande og helsefremjande tiltak i alle sektorar. Gjennom langsiktig og heilskapleg førebyggingsarbeid skal ein skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for alle.

Folkehelsekoordinatoren har kontor på Rådhuset i Volda mandag og onsdag.