Håp om snarleg opning av Blaksettunnelen

Nyhende

Mogleg tidspunkt for opning av Blaksettunnelen er gitt fleire gonger, men kvar gong med kontrabeskjed om at det likevel ikkje var klart for opning. Tunnelen mange håpa på å få opna først rundt påsketider, deretter i løpet av sommaren, kan no få eit mellombels bruksløyve for opning i løpet av november.