Nyhende

I fjor sommar tok ordførar Per Kjøllesdal (Sp) til orde for ein skånsom og flaumdempande kraftutbygging av Strynevassdraget. Største utfordringa er at vassdraget vart vedteke varig verna i 1993. Likevel meiner ordføraren at det bør gjerast forsøk på å oppheve delar av vernet, slik at vassressursane kan nyttast både med tanke på kraftproduksjon og flaumdemping.