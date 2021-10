Nyhende

Ein utdannings-hub er eit fysisk læringsmiljø i eit lokalsamfunn der læringsressursar blir tilført digitalt. Tysdag vart ein slik hub opna i Tinggata. Rommet skal vere tilgjengeleg for fulltids- eller deltidsstudentar, anten dei tek vidare- eller etterutdanning, eller for dei som er i Stryn, til dømes over ei lengre periode.