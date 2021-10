– Ta smittevernomsyn også i årets Halloween-feiring

Nyhende

Halloween-feiringa står bokstaveleg talt for døra. Sjølv om samfunnet har opna opp att etter tidvis strenge koronatiltak, tilrår Folkehelseinstituttet, FHI at ein også i år tek smittevernomsyn.

– Det viktigaste rådet er at om ein er sjuk så held ein seg heime. På same måte bør ein heller ikkje opne døra for dei som går «knask eller knep» om ein føler seg dårleg, seier Simen Gald, kommunikasjonsrådgjevar hos FHI.

Det er generelt ein del smitte på denne tid av året, uavhengig av korona, og å tenkje smittevern er aldri feil. Gald syner elles til råda som vart gitt av FHI i fjor, og at desse kan ein med fordel ha med seg også i år.

Knask eller knep-råd:

•Både dei som ringer på og dei som opnar døra må vere friske.

•Gå i små grupper og med dei ein er saman med til vanleg.

•Hald avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utanfor enkelte hus.

•Den som opnar døra, er den som deler ut godteri. Husk reine hender, eller bruk skje/pølseklype.

•Vent med å ete godteriet til runden er ferdig og ein har fått vaska/sprita hendene.

•Ikke del godteri.

•Ha gjerne ein vaksen med på runden: dei kan sikre både smittevern og trafikksikkerheit i mørkre.