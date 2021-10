Barnehagetilsett har testa positivt for korona

Nyhende

Ein tilsett ved Tonning Barnehage, avdeling Homlebolet, har testa positivt på hurtigtest i dag fredag 29. oktober. Det skriv Stryn kommune i ei pressemelding.

- Den tilsette har følgt anbefaling med å teste seg som nærkontakt til kjend smitte. Den tilsette var sist på arbeid onsdag 27. oktober. Det er ein risiko for at den tilsette kan ha vore smittsam onsdag, sjølv om risikoen er vurdert som relativt låg. Alle born og vaksne på Homlebolet er vurdert som nærkontakter, skriv kommunen som også opplyser at alle born og vaksne på avdelinga har fått med seg hurtigtestar heim.