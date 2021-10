Ein fullvaksinert smitta

Nyhende

Det er framleis viktig at personar som får symptom testar seg. Ein kan hente gratis hurtigtestar på teststasjonen i Hovdebygda. Ein treng ikkje å ha symtom for å hente. Friske personar kan hente testar for å ha liggande heime i beredskap.Det skal bli utlevering av hurtigtestar andre stadar også, skriv Volda kommune i ei pressemelding.