Ny kraftstasjon gir tre gonger så stor kraftproduksjon

Nyhende

Aldri så gale at det ikkje er godt for noko, medgir Bjørn Otto Hauge, styreleiar i Utvik Elektrisitetsverk. Kraftstasjonen med 110 partseigarar vart fullstendig ramponert i storflaumen i juli for fire år sidan. Øydeleggingane var så omfattande, ikkje minst av rørgata, at det berre var eitt alternativ: Sanere det gamle og byggje nytt. Samtlege partseigarar meinte det var løysinga. Gamleverket var så gammalt at det var bygd før krav kom om konsesjon. Dermed måtte elektrisitetsverket først få konsesjon før anlegget kunne byggjast opp att.