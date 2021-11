Gunnhild tok det beste bildet

Nyhende

Sist veke gjorde Norsk Journalistlag Sogn og Fjordane det klart kven som får pris i kategoriane Årets nyhendesak, Årets reportasje, Open klasse og Fotoprisen for åra 2019 og 2020. Med unntak av fotoprisen vart det delt ut ein pris for kvart av åra.

NRK Sogn og Fjordane tok heim dei fleste prisane, men Fjordingen fekk også ein vinnar i Gunnhild Sindre. I følgje juryen, sett saman av Nicolaas Kippenbroeck, Lene Sørøy Neverdal og Line Hårklau var det Sindre som tok det beste fotoet i 2019-2020. Vinnarbildet er frå ein fotoserie, teke i samband med Nasjonalballetten sitt besøk til Hoven sommaren 2020.

- Biletserien syner noko så sjeldant som ei kultur-hending i korona-året 2020. Enkeltbiletet som juryen har valt å ut frå serien «Himmelhøgt med Nasjonalballetten» er trygt og godt komponert. Det som traff juryen var kjensla i ballettdansaren sitt uttrykk. Der er sterk innleving og intensitet både i andlet og positur. Dette skapar interesse og ein kan forstå at dette ikkje er ei heilt vanleg danseforestilling. Bilete viser ei av svært mange korona-historier. Med første augekast tenker ein ikkje nødvendigvis at dette bilete representerar korona-året 2020, men dansaren sitt uttrykk kan både visuelt og symbolsk vise til kampen som vi framleis kjempar.

Også ein annan journalist frå indre Nordfjord fekk pris. Roger Severin Bruland frå Utvik, tilsett i NRK, vann Årets reportasje 2020. Juryen, sett saman av Jens Kihl i Bergens Tidende, Birgitte Vaksdal i Bergensavisen og Ingvill Drægni i TV 2, hadde dette å seie om vinnarbidraget:

- Då koronaviruset kom til Europa, var det ein nordfjording som gjekk svært langt for å gje oss eit innblikk i kva dette dreier seg om. Han tok seg inn på intensivavdelinga på eit sjukehus nord i Italia, der vi kjem tett på det forferdelege dramaet og journalisten byr på seg sjølv på ein god måte. Prisen for årets reportasje 2020 går til NRK- korrespondent Roger Sevrin Bruland for saka «På innsida av Italias korona-krig.»

Også eit radioprogram frå Stryn gjorde seg bemerka hos juryen. I Open klasse 2020 fekk radioprogrammet "Sport und Spaß" heiderleg omtale:

- Her er der like mengder sport og spaß,og både lokale idrettsheltar og globale figurar får plass, skriv mellom anna juryen.

Øvrige prisvinnarar:

Årets reportasje 2019: Håvard Heggen i NRK Vestland med si nettsak og tv-reportasje: «Jakta på den avgjerande detaljen.»

Heiderleg omtale går til Sondre Dalaker i NRK Vestland for saka «barna i dei ukjende gravene.»

Årets nyhendesak 2019: Rune Fossum Lillesvangstu i NRK Vestland for saka og oppfølgarane av «Ekteparet som ikkje får sjå kvarandre».

Open klasse 2019: Erlend Blaalid Oldeide i NRK Vestland for valutspørjingane i 2019.

Årets nyhendesak 2020: Ole Johannes Øvretveit i Firda med «Det som skjedde etter brannen».

Open klasse 2020: Bli med heim-redaksjonen i NRK for episode 1 i sesong 4, om Johannes som mista broren sin.