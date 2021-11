Nytt kapittel for Singerheimen

Nyhende

Mange har arbeidd lenge og målretta for at Singerheimen i Olden skulle få status som freda. Det er ikkje alltid lett å overta ein stor og omfangsrik eigedom som arv. Etter at Anna Singer døydde i 1962 vart eigedomen Dalheim, betre kjend som Singerheimen, testamentert til Nordfjord sjukehus. Ikkje unaturleg, fordi ekteparet William Henry Singer og kona Anna hadde vist så stor omsorg for nordfjordingane si helse og velferd at dei gav mesteparten av pengane som skulle til for å byggje Nordfjord sjukehus.