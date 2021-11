Vil gje pengar til lausdrift-rådgjeving

Nyhende

Bondeorganisasjonane i Møre og Romsdal fryktar at omstillinga til lausdrift fører til ein stor reduksjon i talet på mjølkeprodusentar. Fylkeskommunedirektøren foreslår difor å løyve inntil 1,886 millionar kroner til eit prosjekt som skal gje råd om gunstige fjøsløysningar for bønder med båsfjøs som ønsker å bygge lausdriftsfjøs. Det er Landbruk Nordvest som på vegner av bondeorganisasjonane har søkt om midlar for å drive rådgiving for mjølkeprodusentar.