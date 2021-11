Møtte bedrifter med sterk vekst og framtidstru

Nyhende

Etter eit besøk hjå PE Bjørdal i Hovdebygda, besøkte stortingsrepresentanten i næringskomiteen Jenny Klinge (Sp) Hornindal tysdag saman med ordførar Sølvi Dimmen og 1. vara for Møre og Romsdal, Per Ivar Lied (Sp). Klinge, opphavleg frå Surnadal, sa at bakgrunnen for besøket på Sunnmøre og i Hornindal var å vise at ho vil representere heile fylket.