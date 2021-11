Men berre fem av dei er eksterne

Nyhende

Då fristen gjekk ut for å søkje på dei to fastlegeheimlane ved Stryn legekontor, synte den komplette søkjarlista totalt fem legar utan allereie tilknyting til legekontoret. Det betyr to nye eksterne søkjarar etter at fristen vart utsett.

Det er totalt 14 som står på søkjarlista, men ni av desse jobbar altså allereie ved legekontoret. Åtte som fastlege, den niande, Anja Bøe, er tilsett som turnuslege til ut februar. Fordi det er snakk om ein ny arbeids- og lønsmodell må også noverande legar som ønskjer endring til denne modellen søke formelt.

ENDELEG SØKJARLISTE (EKSTERNE SØKJARAR UTHEVA):

1 Flaaen, Hermod (64) M lege 6050 VALDERØYA, Norge

2 Mo, Reidun (41) K Fastlege 6770 Nordfjordeid, Norge

3 Bøe, Anja (29) K LIS1 6783 STRYN, Norge

4 Surette, Janet Lynn (48) K fastlege 6783 STRYN, Norge

5 Mattsson, Nolan Williams (55) M Lege 6789 LOEN, Norge

6 Kasko, Martin 83101 Bratislava, Slovakia

7 Kasko, Viktoria (39) K 04001 Kosice, Slovakia

8 Solbakken, Marius (37) M Kommuneoverlege og smittevernlege 6783 STRYN, Norge

9 Bruhn-Henriksen, Per (56) M fastlege 6783 STRYN, Norge

10 PERSSON, MAHER (57) M fastlege 6783 Stryn, Norge

11 Orvik, Anita Merete (60) K Fastlege 6770 Nordfjordeid, Norge

12 Kalhagen, Rune Aase (44) M Fastlege 6770 NORDFJORDEID, Norge

13 Kruse, Tom (44) M Fastlege 6770 Nordfjordeid, Norge

14 Gjestland, Jarand (58) M 6783 STRYN, Norge