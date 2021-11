Vaksinerer dose 3 med drop in:

To grupper skal ha dose 3

Dei som skal ha koronavaksine dose 3 får tilbod om drop in-vaksinering i Stryn kulturhus eller i Innvik. For å unngå forvirring, understrekar vaksinekoordinator Malin Ek Bråtene at det er to grupper som får tilbod om dose 3.