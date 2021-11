Truga med å legge opp - vart Sogndal sitt sikraste kort

Nyhende

Jarle Flo er hovudgjest i den 47. utgåva av radioprogrammet Sport und Spaß. Han starta på lærarstudie i Sogndal kring 1990, og var sånn passeleg motivert for å satse på fotball etter at han forlet Stryn. Men brått fekk han sjansen på Sogndal sitt A-lag og enda opp med å bli fast inventar i førsteellevaren i åra 1993-1998. Fire sesongar spela han samtlege kampar for dei kvite og svarte. Men trass suksessen gav han seg allereie som 28-åring.

I sendinga høyrer du også Torje Seljeset (16) frå Hornindal som satsar for fullt på kombinert. Hans hårete mål er junior-VM til vinteren.

I sendinga blir det som vanleg eit nytt Rim med Rakje og ei ny flott fotballdrakt skal få ein eigar i konkurransen.