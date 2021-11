Nyhende

Det er førpremiere for den nye norske versjonen av "Tre nøtter til Askepott" ved fleire kinoar i landet laurdag, også ved Stryn kino. Det har vore knytt stor forventning til nyinnspelinga av det som for mange er ein norsk juletradisjon, men premiera gjekk ikkje problemfritt for seg i Stryn.