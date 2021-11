Nye smitta i Volda fredag

Nyhende

Fredag melder Volda kommune om to nye smittetilfelle med covid-19. Begge var fullvaksinerte og testa seg grunna symptom.

- For den eine er smittevegen førebels ukjend, og det andre tilfellet har usikker smitteveg. Dei smitta vil sjølv varsle sine nærkontakter utanfor husstanden, opplyser kommunen som viser til folkehelseinstituttet sine nettsider for informasjon og råd for nærkontaktar

Pause i utlevering av hurtigtestar

Fredag var siste dag med utlevering av gratis hurtigtestar frå teststasjonen. Det vert då pause i påvente av nye leveransar frå myndigheitene, opplyser kommunen som framleis har et beredskapslager med hurtigtestar som kan delast ut ved utbrot eller smitte i familiar.

- Ein vil då få beskjed om når og kvar ein kan hente desse testane, skriv kommunen.

Ein kan framleis bestille seg time til PCR-test eller hurtigtest på teststasjonen, dette gjer ein via kommunen sine heimesider eller på koronatelefonen tlf. 70058960.

Ein kan også sjølv kjøpe hurtigtestar på apotek, butikkar og på nettet. FHI anbefaler at ein då kjøper testar som er CE-IVD-merka, og som står på EU si liste over hurtigtestar.