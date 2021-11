Seljesetbrua stengt i fire veker

Nyhende

I ei pressemelding skriv byggjeleiar Lasse Neslein i Møre og Romsdal fylkeskommune at fylkesveg 5830 mellom Tomasgard og Seljeset har fått ei betydeleg oppgradering i 2021.

- No er det Seljesetbrua som står for tur. Brua er i svært dårleg stand, og vart stengd 5. november for omfattande arbeid dei komande fire vekene, seier Neslein.

I løpet av dei fire vekene brua er stengt, skal Møre og Romsdal fylkeskommune:

fjerne dei gamle kantdragarane (betongkantane på kvar side)

støype nye betongkantar

montere nytt rekkverk

legge ny asfalt

skifte rekkverket langs fylkesvegen på begge sider av brua

- Tiltaka vil auke tryggleiken til trafikantane. Uhell i trafikken kan skje alle. Nytt og solid rekkverk vil sørge for at eit uhell gir mindre konsekvensar for trafikantane, seier Neslein. Omkøyring via Tomasgard er skilta.