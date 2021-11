Lesarinnlegg frå Anders Hamre Sveen, Raudt Stryn:

- Tek du opp kampen i ditt eige parti, Kjøllesdal?

- I stortingsvalkampen i år var det eit lokalt opprop med krav om lokal folkerøysting om gjenoppretting av Sogn og Fjordane som eige fylke. Ordføraren i Stryn, Per Kjøllesdal (Sp), var blant dei som skreiv under dette oppropet. Raudt Stryn vil difor med dette utfordre Kjøllesdal til å ta opp kampen for dette kravet i sitt eige parti, skriv Anders Hamre Sveen.