To lokale utgjevingar kan vinne Folkelarm-pris

To lokale utgjevingar kan stikke av med Folkelarmprisen for 2021. Britt Pernille Frøholm er nominert til prisen i soloklassen for utgjevinga "Fokhaugen". Historiske opptak med Jon Rosenlid og Samuel Bergset er nominerte i klassen for dokumentasjon.