Stad skipstunnel er utsett:

Alfred Bjørlo (V): – Er grunn til å vere på vakt

8. november kom nyheita om at regjeringa utset byggestarten for Stad skipstunnel frå 2022 til 2023. Alfred Bjørlo vil ikkje ta lett på at byggestarten for skipstunnelen på Stad er skuva fram eit år.