Ein mann i 20-åra mista førarkortet fordi han hadde for mange prikkar og likevel køyrde for fort. Mannen vart stoppa av UP som hadde fartskontroll på rv 15 mellom Kjøs bru og Øyebakken laurdag kveld. Han hadde førarkort på prøve og seks prikkar frå før då han vart stoppa etter å ha køyrd i 109 km/t i 80-sona.